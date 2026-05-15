Два моста остаются затоплены паводком в Воронежской области

В Воронежской области постепенно снижается уровень паводка в реках, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В связи с этим возвращаются к привычной эксплуатации низководные мосты.

На 15 мая затоплены только две переправы. Это мост в Грибановском районе через реку Ворона в населенных пунктах Большие Алабухи и Власовка. Уровень воды над полотном дороги составляет 20 см. Работает лодочная переправа.

Второй затопленный мост через реку Воронеж у села Ступино в Рамонском районе. Дорогу здесь покрывает слой воды толщиной 42 см. За сутки уровень упал на 2 см.