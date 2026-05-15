В Воронеже пройдет праздник в честь дня рождения императора-страстотерпца Николая II

17 мая в храме во имя святого праведного Иоанна Кронштадского храмового комплекса во имя святых Царственных страстотерпцев (г. Воронеж, ул. Артамонова, 34ж) состоится праздник по случаю дня рождения императора-страстотерпца Николая II, организованный Воронежской митрополией.

После завершения Божественной литургии в 10.00 будет совершен молебен перед иконой святых Царственных страстотерпцев. А в 10.30 состоится концерт-воспоминание «Я верю в Россию».

В рамках мероприятия пройдет благотворительная ярмарка. Гости смогут посетить фотовыставку-экспозицию достижений России в эпоху правления императора Николая II, а также посмотреть выступления клуба салонных танцев Alex&Fox, студии исторического и традиционного танца «Каменный мост». Кроме того участников мероприятия ждут угощения: любимое блюдо императора Николая II – драгомировская каша, блины, шашлык, чай и сладкая вата.