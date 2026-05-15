Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 9:28

Воронежцам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в мае

Стоматологу готовы платить до 500 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
Фото Алексея Сергунина

Фото Алексея Сергунина

Фото: из архива «КП».

В Воронеже в мае больше всего готовы платить врачу стоматологу-имплантологу. Об этом сообщают эксперты hh.ru.

Сотруднику с высшим медицинским образованием, действующим сертификатом специалиста и релевантным опытом работы от пяти лет предлагают зарплату до 500 тысяч рублей.

До 300 тысяч «светит» хирургу-флебологу с высшим медицинским образованием и действующим сертификатом специалиста. ТОП-3 самых высокооплачиваемых профессий месяца замыкает сварщик-аргонщик с зарплатой до 140 тысяч рублей.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить важные новости региона.