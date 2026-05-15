Воронежские таможенники изъяли больше 2,2 тысяч пачек нелегальных сигарет

В торговой сети Воронежа выявили крупную партию табачной продукции, рассказали в региональной таможне. Обнаруженную партию в размере больше 2,2 тысяч пачек сигарет, реализуемых с нарушением российского законодательства, изъяли.

Продукция не имела необходимых документов и обязательной маркировки. На пачках отсутствовали как российские акцизные марки, так и обязательные средства идентификации (QR-коды системы «Честный ЗНАК»).

- Среди изъятого товара выявлена продукция с некорректной маркировкой, которая при сканировании определялась как подозрительная. Это дает основания предполагать, что партия является контрафактной, что будет установлено в ходе следственных действий, - прокомментировал заместитель начальника Воронежской таможни Сергей Колесников.

Партию передали в полицию для принятия решения. А реализаторам контрафакта грозит крупный штраф и даже уголовная статья.