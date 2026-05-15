НовостиПроисшествия15 мая 2026 8:20

Два человека погибли в столкновении легковушек в Воронежской области

Смертельную аварию спровоцировал пенсионер на «Ауди»
Алексей СЕРГУНИН
Фото ГУ МВД по области

По предварительным данным, 14 мая на 115 километре автодороги «М «Дон» - Бобров - Таловая – Новохоперск» в Новохоперском районе случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Примерно в 9:35 «Ауди А4», за рулем которого находился 67-летний местный житель, выехал на встречку, где врезался в «Ладу 212140» под управлением 71-летнего жителя Воронежа.

В результате аварии скончались два человека - водитель «Ауди А4» на месте происшествия и 71-летняя пассажирка «Лады» по пути в больницу. Водитель отечественной иномарки получил телесные повреждения, его увезли в медучреждение.