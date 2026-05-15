НовостиОбщество15 мая 2026 8:03

Более 76 тысяч пожилых воронежцев получают повышенную пенсию

У перешагнувших рубеж в 80 лет жителей региона размер страховой пенсии увеличивается в два раза
Алексей СЕРГУНИН
Фото Елены Федяшевой

Свыше 76 тысяч жителей Воронежской области, чей возраст составляет более 80 лет, получают пенсию в повышенном размере. Об этом 15 мая сообщила пресс-служба регионального отделения Соцфонда РФ.

Напомним, что, если с 1 января этого года фиксированная часть страховой пенсии по старости составляет 9 584,69 рубля. А тем, кто отметил 80-летний юбилей, выплачивают ровно в два раза больше – 19 169,38 рубля.

Отметим, что для получения повышенной пенсии воронежцам не нужно обращаться в региональное отделение СФР, перерасчет производится автоматически.