Две женщины пострадали в аварии в Острогожском районе Воронежской области

По предварительным данным, 14 мая на 14 километре автодороги «Острогожск - Лесное Уколово» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 15:10 вблизи села Грушевая Поляна в Острогожском районе «Киа Рио», за рулем которой находилась 44-летняя жительница Белгородской области, слетела с дороги, после чего перевернулась.

В результате аварии пострадали двое человек - водитель и пассажир «Киа», 35-летняя жительница Белгородской области. Обеих женщин с телесными повреждениями доставили в больницу.