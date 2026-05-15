НовостиПроисшествия15 мая 2026 7:32

Две женщины пострадали в аварии в Острогожском районе Воронежской области

ДТП произошло вблизи села Грушевая Поляна
Алексей СЕРГУНИН
Фото ГУ МВД по области

По предварительным данным, 14 мая на 14 километре автодороги «Острогожск - Лесное Уколово» случилось дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Примерно в 15:10 вблизи села Грушевая Поляна в Острогожском районе «Киа Рио», за рулем которой находилась 44-летняя жительница Белгородской области, слетела с дороги, после чего перевернулась.

В результате аварии пострадали двое человек - водитель и пассажир «Киа», 35-летняя жительница Белгородской области. Обеих женщин с телесными повреждениями доставили в больницу.