В Воронеже прокуроры помогли пенсионеру оформить страховую пенсию

Фото Елены Федящевой Фото: из архива «КП».

Прокуратура Советского района Воронежа провела проверку по обращению 68-летнего местного жителя, инвалида 2 группы. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства региона.

Оказалось, что мужчина не получал страховую пенсию по старости по специальному стажу, хотя имел на это право. Дело в том, что период работы на угольном производстве не был включен в его трудовую деятельность. Но прокуратура в суде подтвердила, что пенсионер работал на шахте с 1980 по 1987 год.

Мужчине назначили страховую пенсию по специальному стажу. Кроме того, ему выплатят более 300 тысяч рублей, произведя перерасчет с 2023 года.