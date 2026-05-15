Жителям пяти домов Воронежа вернули воду

На утро 15 мая воды нет у жителей девяти улиц, двух переулков и одного проспекта. Фото: Алексей СЕРГУНИН.

Вода у части жителей Советского района Воронежа пропала в ночь с 13 на 14 мая. Утром 14 мая коммунальщики обнаружили место утечки. А ближе к полудню увеличилась зона отключения воды из-за коммунальной аварии.

15 мая утром РВК-Воронеж сообщил, что в пяти домах по улице Антонова-Овсеенко (№№ 1, 1в, 9, 11, 13) восстановили водоснабжение.

Специалисты расширили и углубили котлован, чтобы обеспечить удобный доступ к поврежденному участку водовода и создать безопасные условия для проведения ремонтных работ. Его площадь сейчас достигла 300 «квадратов», а глубина – десяти метров.

- За ночь бригада откачала из котлована всю воду и приступила к замене поврежденного трехметрового участка водовода, - уточнили в водоканале.

Кроме того, пришлось расширить зону отключения холодного водоснабжения, чтобы исключить риск подтопления котлована.

На утро 15 мая воды нет по следующим адресам:

ул. Пеше-Стрелецкая, 100, 100а, 110а, 110б, 110в/2, 110д/2;

ул. Дорожная, 19б/1, 19б/2, 84в, 84б/2, 82а/4, 82а/2, 82а/3, 82а/5, 80, 80а, 82;

ул. Холмистая, 56/2, 56, 56В, 64, 68;

ул. Л. Шевцовой, 25, 27, 29;

пр-т Патриотов, 50, 50а, 50б, 50в;

ул. Героев Сибиряков, 1е, 4к, 8, 10 12, 14, 16;

ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14;

ул. 9 Января, 211, 211а/1, 213, 217;

ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

пер. Газовый, 15м, 15л, 15и, 15н, 15в, 15д, 15е, 15б, 34б;

пер. Автоматчиков, 39;

ул. Семилукская, 48.

Тем временем, давление снижено по следующим адресам:

ул. Г. Перхоровича, 2, 4, 6, 12,

ул. Ю. Моравская, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

ул. Л. Шевцовой, 1, 3, 5, 11, 15, 17, 17а, 21, 25, 27, 29, 30к.