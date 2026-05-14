Под Воронежем в ДТП погиб водитель Audi A4

Утром 14 мая в селе Елань-Колено Новохоперского района произошло смертельное ДТП. Столкнулись автомобили Audi A4 и Lada Niva — водитель иномарки погиб на месте, еще два человека пенсионного возраста госпитализированы. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение об аварии поступило дежурному МЧС в 08:54. На место выехал расчет пожарно-спасательной части №78. Прибывшие специалисты обнаружили два поврежденных транспортных средства с характерными следами лобового столкновения.

По оперативной информации, водитель Audi — мужчина — от полученных травм скончался на месте до приезда скорой. 71-летний водитель «Нивы» и его 70-летняя пассажирка были оперативно госпитализированы бригадой скорой помощи в Новохоперскую районную больницу.

Обстоятельства и точная причина столкновения устанавливаются сотрудниками полиции.