Последние звонки в Воронежской области в этом году пройдут внутри школ, а не как обычно на улице. Это решение власти приняли, по их словам, ради безопасности учеников, учителей и родителей. Об этом сообщили в региональном министерстве образования 14 мая.

Кроме того, всем школам уже дали указание провести дополнительные инструктажи, чтобы взрослые были внимательнее и знали, как действовать при любой угрозе.

Как сообщили корреспонденту "Комсомолки" читатели, некоторых родителей уже предупредили о еще одном нововведении: на последнем звонке сможет присутствовать только один родитель.

В министерстве уточнили, что сам праздник состоится 26 мая.

