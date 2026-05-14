В Воронежской области поймали 18-летних «дропперов», помогавших мошенникам

Двое 18-летних парней из Аннинского и Бобровского районов решили заработать. Они передали незнакомцам из интернета свои банковские карты и даже дали удаленный доступ к личным кабинетам в банке через мессенджер. За это им заплатили. Полиция выяснила, что один из них начал этим заниматься, когда ему еще не исполнилось 18 лет. Таких людей называют «дропперами» (курьеры для краденых денег). Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД 14 мая.

Оказалось, что счета подростков использовали для преступлений: на них переводили деньги, которые мошенники украли у обычных граждан, а затем обналичивали их. Так парни стали соучастниками в отмывании преступных доходов. Теперь против них возбудили уголовное дело. Пока молодых людей отпустили домой, но взяли с них подписку о невыезде.

— Продажа своих банковских карт и предоставление доступа к личным кабинетам — это не «легкий заработок», а уголовное преступление. Такие счета мгновенно блокируются, а их владельцы навсегда попадают в черные списки банков и становятся фигурантами расследований, — уточнили в ведомстве.

Полиция призывает жителей региона к бдительности и отказу от сомнительных финансовых предложений в мессенджерах.