Дерево рухнуло на голову 30-летнему рабочему под Воронежем

Трагедия случилась в феврале в лесном массиве у села Братки Фото: архив.

В Терновском районе перед судом предстанет 58-летний глава крестьянско-фермерского хозяйства. Его обвиняют в том, что из-за нарушений техники безопасности один из его рабочих получил тяжелые травмы головы и шеи. Мужчина выжил, но здоровью нанесен серьезный ущерб. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК 14 мая.

Трагедия случилась в феврале в лесном массиве у села Братки. Фермер отправил бригаду разнорабочих на лесозаготовку, но не провел с людьми никакого инструктажа по технике безопасности. В итоге один из сотрудников неумело спилил дерево, и оно упало прямо на 30-летнего коллегу.

Следователи СК собрали все доказательства: изъяли документы, опросили свидетелей и пострадавшего, изучили материалы из Гострудинспекции. Дело дошло до суда. Фермеру грозит наказание по статье «Нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности тяжкий вред здоровью».