Автобус № 66 временно сменит маршрут в Воронеже

С утра пятницы, 15 мая, автобусный маршрут № 66 изменит привычную схему движения. Это связано с корректировкой проезда на улице Переверткина, из-за которой подвижной состав временно исключат из действующего маршрута. Об этом сообщила пресс-служба мэрии 14 мая.

Новая схема начнет действовать с 8:00. С Ленинского проспекта автобусы направят на улицу Зои Космодемьянской — к остановке «улица Переверткина». Далее они вернутся обратно на Ленинский проспект, затем проследуют по улице Остужева и только после этого продолжат движение по обычному маршруту.

Ограничения, по предварительным данным, сохранятся до конца дня 23 мая.

Напомним, с 8:00 15 мая временно закрывают движение на выезде с улицы Переверткина на улицу Остужева - между домами №5 и 5а.