Житель Воронежской области стал жаловаться на удушье, чтобы не идти служить

Кантемировский райсуд Воронежской области рассмотрел дело об оспаривании действий сотрудников военного комиссариата. Житель райцентра, состоящий на воинском учете с 2022 года, был признан призывной комиссией годным к военной службе с ограничениями (категория «Б-3»). Молодого человека должны были забрать в армию осенью 2025 года. Но он стал жаловаться на приступы удушья и затрудненное дыхание, что, по его мнению, указывает на заболевание, при котором не подлежат призыву. Таким образом, кантемировец пытался получить категорию «В» и утверждал, что ему отказали в проведении повторной медицинской комиссии для переосвидетельствования.

- Суд установил, что в сентябре 2025 года молодой человек уже прошел контрольное медицинское освидетельствование, по результатам которого ему была присвоена категория «Б-3». Решение о призыве было принято на основании этого освидетельствования. И на момент исполнения решения призывной комиссии молодой человек не представлял военкомату никаких новых сведений о своем здоровье. Он уведомил военкомат о новых обстоятельствах уже после подачи иска, к тому же не приложил к уведомлению никаких доказательств ухудшения здоровья, - сообщили в Кантемировском райсуде. - Доводы о незаконном отказе в переосвидетельствовании не были подтверждены объективными доказательствами и были опровергнуты представленными письменными материалами. В связи с этим, суд отказал в удовлетворении иска.