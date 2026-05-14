Воронежского студента отправили в колонию за подготовку нападения на школы

В Воронеже осудили 18-летнего первокурсника Ярослава Коптилова. Молодого человека признали виновным в участии в запрещенной террористической организации «Колумбайн»* и подготовке к вооруженному нападению на учебные заведения. Об этом сообщил 2-й Западный окружной военный суд 13 мая.

По данным следствия, парень более трех лет (с марта 2022 по апрель 2025 года) увлекался идеологией убийц. Он мечтал напасть с оружием на школы и места, где много людей, а особенно — на людей неславянской внешности. Студент изучал мануалы по изготовлению бомб, искал способы купить оружие и вел переписки в мессенджерах, где поддерживал террористов.

В ходе подготовки Коптилов самостоятельно изготовил зажигательную смесь из спичечных головок, а также собрал арсенал: ножи, лезвия, электрошокеры и кастеты. Все свои «знания» — как обращаться с оружием и взрывчаткой — он записывал в тетради и сохранял в мессенджере, чтобы похвастаться осведомленностью перед единомышленниками.

2-й Западный окружной военный суд отправил юношу в исправительную колонию общего режима на 6 лет. Плюс ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу.

*«Колумбайн» — движение, признанное террористическим и запрещенное на территории России.