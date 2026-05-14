Вырыли котлован глубиной 7 метров на месте аварии в Советском районе Воронежа

Коммунальщики продолжают работы по устранению аварии в Советском районе, где из-за повреждения водовода высохли краны у жителей более 60 домов на 11 улицах.

Как сообщили в воронежском водоканале, уже вырыли котлован глубиной более семи метров. Но работать тяжело из-за непогоды: грунт стал мокрым и тяжелым. В работе одновременно задействованы два экскаватора.

- Время земельных работ может быть увеличено. Как только бригада доберется до поврежденного участка трубы, задействуют откачивающую технику. После чего приступят к устранению повреждения на водоводе, - сообщили в РВК-Воронеж.

Адреса подвоза питьевой и технической воды можно посмотреть здесь.