Воронежцам рассказали, как организовать автопарковку во дворе дома

Жители многоквартирных домов Ленинского района пришли на прием к директору управляющей компании «Континент» Никите Овечкину. Вопросы, которые тревожили посетителей, касались содержания общедомового имущества. ‎ ‎

Так, Оксану Корчагину волновал вопрос ремонта системы водоотведения в первом подъезде многоквартирного дома 66 по ул. Красноармейская. По словам заявительницы, ее квартиру неоднократно заливали канализационные стоки. ‎ ‎Директор УК пообещал провести осмотр системы водоотведения, а по результатам выполнить работы по монтажу системы водоотведения. ‎ ‎

Также воронежцев интересовал вопрос организации парковок на придомовых территориях.

‎- Правила обустройства парковок у многоквартирных домов регулируются рядом нормативных актов, включая Градостроительный кодекс, СНиП, - пояснил руководитель УК. - Организация парковки во дворе многоквартирного дома требует разработки проектной документации с обязательным соблюдением санитарных норм и правил, согласие не менее 2/3 собственников на общем собрании с условием оформления протокола, так как придомовая территория – общее имущество. ‎

