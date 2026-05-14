Воронежцам покажут бесплатный спектакль о переживших вторжение ВСУ жителях курского приграничья

Воронежцев пригласили на необычный спектакль. 25 мая ВКЗ привезут документально-театральную постановку «Народная история. Непокоренный Курск». Эту историю рассказывают на сцене вместе с артистами и танцовщицами жители приграничных районов Курской области - участники СВО, вынужденные переселенцы, волонтеры, врачи, матери и дети, пережившие вооруженное вторжение ВСУ в августе 2024 года.

В основе спектакля лежат подлинные свидетельства людей двух эпох - очевидцев Курской битвы 1943-го, чье детство опалила Великая Отечественная, и жителей курского приграничья, чьи жизни навсегда изменились после августа 2024-го. Самой юной участнице постановки - пять лет, самому взрослому - 75. Режиссер Михаил Иванов лично выезжал на место к самым передним рубежам, чтобы собрать материал.

В центре сюжета - мальчик Ванька, чье детство обрывается в одно мгновение, когда война забирает у него дом, родных и привычный мир. Важнейшую роль в спектакле играет образ Преподобного Серафима Саровского, заступника курской земли.

- «Непокоренный Курск» - это не просто постановка, это ода о стойкости, жертвенности, силе любви - к своей семье и Родине, любви, которая навсегда остается в сердцах поколений. Это сотканный из живых слов народный альбом, который дарит свет утешения, что силу русского духа не сломить, - говорят постановщики.

В день спектакля в ВКЗ можно будет посмотреь также тематическую выставку. В экспозицию войдут стяги, шевроны боевых подразделений, образцы иностранного оружия из зоны проведения СВО, а также книга военного корреспондента Антона Карпова «Я помню этот день» - документальные истории бойцов, рассказанные ими лично.

Бесплатные билеты можно получить в кассе ВКЗ. Количество мест ограничено площадью зала. 6+