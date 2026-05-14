78-летний мужчина под Воронежем отдал мошенникам четыре миллиона рублей

78-летний житель Россошанского района стал жертвой мошенников. Его убедили, что сбережения под угрозой из-за того, что он назвал кому-то код из СМС, и потребовали срочно перевести все наличные в «безопасную ячейку Центробанка». В итоге мужчина лишился четырех миллионов рублей. Об этом в региональном ГУ МВД сообщили 14 мая.

Доверившись инструкциям лжекураторов, пенсионер отправился в банк, обналичил всю крупную сумму и упаковал купюры в обычный пакет, как ему посоветовали по телефону. Встреча с курьером была назначена у дома на улице Льва Толстого. Потерпевший произнес условленную фразу «В небе», на что незнакомец тут же откликнулся паролем «Ласточка». Получив пакет с деньгами, лжекурьер скрылся.

Осознание обмана пришло к мужчине только спустя несколько дней, после чего он обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В правоохранительных органах также отметили, что за минувшие сутки это не единственный случай: от действий киберпреступников пострадало еще пятеро граждан, а у одного человека похитили деньги с банковской карты. Общий ущерб за день превысил 7,5 миллионов рублей.