Воронежский суд закрыл табачный интернет-магазин из-за слишком низких цен

.

По требованию Управления Роспотребнадзора по Воронежской области Советский райсуд закрыл интернет-магазин по продаже табака. Специалисты надзорного ведомства при мониторинге сети увидели сайт по продаже сигарет и альтернативной табачной продукции с подозрительно низкими ценами по сравнению с производителем.

- Цена предлагаемой к реализации продукции ниже минимальной розничной цены, установленной изготовителем, - отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. - Это нарушает установленные требования к реализации табачных изделий, а также может привлечь в том числе несовершеннолетних и оказать негативное влияние на нравственное, духовное, психическое и физическое развитие.

Ведомство потребовало ограничить доступ к сведениям, добившись признания сайта запрещенным. Суд постановил его закрыть.