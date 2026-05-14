Большинство воронежцев назвали врачей самой уважаемой профессией

Жители Воронежа решили, что самые достойные люди работают не в офисах с высокими зарплатами, а в больницах и школах. Свежий опрос сервиса SuperJob показал, что профессия врача вызывает максимальное уважение у горожан — ее назвали 30% участников. Причем женщин среди поклонников медицины оказалось заметно больше, чем мужчин.

На втором месте рейтинга с большим отрывом от лидера, но уверенно обгоняя остальных, расположились учителя и воспитатели детских садов — их выбрали 12% опрошенных воронежцев. Замыкает тройку самых уважаемых профессий военнослужащий (9% голосов). Примечательно, что именно этот вариант чаще других называли мужчины.

Следом идут профессии, которые набрали примерно поровну: инженеры, рабочие разных специальностей и спасатели МЧС — по 4% голосов. Еще 3% досталось ученым, занятым исследованиями. А вот дальше голоса распределились неожиданно: космонавты, директора и юристы получили лишь по 2%, а программисты с менеджерами — и вовсе по 1%.

При этом 10% опрошенных принципиально заявили, что уважения достойна любая честная работа — от дворника до финансиста.