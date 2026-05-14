Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 мая 2026 11:03

Большинство воронежцев назвали врачей самой уважаемой профессией

На втором и третьем месте — учителя и военные
Анастасия АСТАШОВА
Женщин среди поклонников медицины оказалось заметно больше, чем мужчин, которые активнее голосовали за военнослужащих

Женщин среди поклонников медицины оказалось заметно больше, чем мужчин, которые активнее голосовали за военнослужащих

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Воронежа решили, что самые достойные люди работают не в офисах с высокими зарплатами, а в больницах и школах. Свежий опрос сервиса SuperJob показал, что профессия врача вызывает максимальное уважение у горожан — ее назвали 30% участников. Причем женщин среди поклонников медицины оказалось заметно больше, чем мужчин.

На втором месте рейтинга с большим отрывом от лидера, но уверенно обгоняя остальных, расположились учителя и воспитатели детских садов — их выбрали 12% опрошенных воронежцев. Замыкает тройку самых уважаемых профессий военнослужащий (9% голосов). Примечательно, что именно этот вариант чаще других называли мужчины.

Следом идут профессии, которые набрали примерно поровну: инженеры, рабочие разных специальностей и спасатели МЧС — по 4% голосов. Еще 3% досталось ученым, занятым исследованиями. А вот дальше голоса распределились неожиданно: космонавты, директора и юристы получили лишь по 2%, а программисты с менеджерами — и вовсе по 1%.

При этом 10% опрошенных принципиально заявили, что уважения достойна любая честная работа — от дворника до финансиста.