В Воронеже продавец украл смартфоны на полмиллиона рублей, подменив их на витрине макетами

В Воронеже ушлый продавец в течение двух недель подменял на витрине магазина техники дорогие смартфоны на пластиковые копии, а оригинальные продавал. Инцидент произошел на Ленинском проспекте.

21-летний сотрудник «прихватизировал» не абы что, а iPhone 17 Pro. Поэтому ущерб составил более 528 тысяч рублей. Чтобы заменять витринные образцы, парень заказывал макеты новых моделей смартфонов на маркетплейсе.

Когда молодого человека задержали полицейские, он признался, что на кражу пошел из-за того, что его «доили» мошенники. Неизвестные требовали крупные суммы, что и подтолкнуло его к преступлению.

- Два похищенных гаджета изъяли у покупателей. Задержанный продавец находится в изоляторе временного содержания, за кражу ему грозит до шести лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.