Четверых воронежцев отправят в колонию за драку у ночного клуба

Суд отправил всех четверых в колонию общего режима, им назначили от одного года и двух месяцев до двух лет лишения свободы Фото: Анастасия АСТАШОВА. Перейти в Фотобанк КП

Центральный районный суд Воронежа вынес приговор четырем местным жителям. Их признали виновными в массовой драке у ночного клуба, в ходе которой они избили человека палкой и битой, брызнули перцовым баллончиком в лицо его друзьям, а также разбили автомобиль. Об этом в объединенной пресс-службе судов Воронежской области сообщили 14 мая.

В ночь на 7 сентября 2024 года двое мужчин из компании напали на другого посетителя из-за незначительного конфликта. Когда потерпевший сел в машину к знакомым, к нападавшим присоединились еще двое. Вчетвером они продолжили избивать мужчину и причинили вред здоровью средней тяжести ему и его друзьям.

Суд отправил всех четверых в колонию общего режима, им назначили от одного года и двух месяцев до двух лет лишения свободы (в зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений). Также суд частично удовлетворил иски потерпевших: одному из них присудили 100 тысяч рублей, другому — 400 тысяч вместо запрошенных 800 тысяч. Приговор пока не вступил в законную силу.