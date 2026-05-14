Воронежцев предупреждают о мошенничестве под предлогом штрафа дачникам

Управление Росреестра по Воронежской области предупреждает воронежцев о новой схеме мошенничества, направленной против владельцев загородных домов и земельных участков.

В последнее время дачники начали получать рассылку поддельных уведомлений о якобы выявленных нарушениях земельного законодательства. Злоумышленники, используя подменные номера и фальшивые бланки, предлагают оплатить штраф со «скидкой», перейдя по ссылке в смс или мессенджере. А истинная цель аферистов – получить доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги».

В Росреестре напоминают, что единственным законным основанием для оплаты штрафа за земельные правонарушения является постановление о назначении административного наказания. Этот документ должен быть подписан главным государственным инспектором региона (города или района) по использованию и охране земель или его заместителем и заверено печатью.

- Постановление вручается лично под подпись при рассмотрении дела, направляется заказным письмом по почте или приходит в электронном виде строго в личный кабинет на портале «Госуслуг». Ни в коем случае не переходите по ссылкам из подозрительных смс или сообщений в Telegram/WhatsApp с угрозами штрафов. По этим каналам официальные постановления не распространяются, – комментирует ситуацию заместитель руководителя Управления Росреестра по Воронежской области Роман Иволгин.

Также в ведомстве сообщили, что привлечь к ответственности за нарушение земельного законодательства возможно только по итогам контрольно-надзорного мероприятия с взаимодействием. О его времени и месте собственник заранее уведомляется официально: заказным письмом или через «Госуслуги».

Если вы не получали официальных уведомлений о проведении надзорных мероприятий, но вам пришло сообщение с требованием оплатить штраф – знайте, это мошенники.

- Если возникли сомнения в подлинности постановления, не торопитесь переводить деньги. Обратитесь в Управление Росреестра по Воронежской области лично, позвоните. Лучше несколько раз перепроверить информацию, чем потерять доступ к «Госуслугам» и личные сбережения, – подчеркнула юрист-специалист по земельным вопросам Лилия Рогачёва.

В случае сомнений жители Воронежской области могут получить консультацию по телефону справочной службы Росреестра: 8 (800) 100-34-34 (звонок бесплатный), в Управлении по Воронежской области по телефону: 8(473)264-93-45, а также обратиться лично или направив письмо по адресу: г. Воронеж, проспект Революции, 43, каб. № 206.