Воронежцев приглашают посчитать соловьев 16–17 мая

Воронежцев приглашают принять участие во всероссийском учете соловьев. Наблюдения начнутся 16–17 мая, однако принимать данные будут с первой услышанной песни птицы и до последней в этом сезоне. Об этом волонтеры центра защиты диких животных «Сердце леса» сообщили 14 мая.

По словам организаторов, цель сбора информации — оценить численность соловьев в городе и за его пределами. Такой мониторинг позволяет изучать популяцию птиц и отслеживать изменения в их жизненном ритме на урбанизированных и природных территориях.

Если во время прогулки слышна песня соловья, рекомендуется включить диктофон — запись поможет подтвердить вид. Необходимо зафиксировать дату, точное время, место встречи и описать окружение: какие деревья, кустарники или объекты рядом, есть ли поблизости водоем. Данные вместе с аудиофайлом принимаются на специализированном сайте. После проверки участнику выдают сертификат.