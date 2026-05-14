В Воронеже увеличилась зона отключения воды из-за коммунальной аварии в Советском районе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за коммунальной аварии в Воронеже, которая произошла в Советском районе вечером 13 мая, увеличилась зона отключения воды. На перебои с ресурсом жалуются жители не только 66 домов 11 улиц, о которых ранее писал сайт VRN.KP.RU. Отсутствие воды фиксируют и за пределами зоны отключения.

- Это связано с остановкой повысительно-насосных станций. Сейчас специалисты объезжают объекты и запускают оборудование вручную. Сейчас рассматривается возможность переключения части жителей на резервные линии водоснабжения, что позволит сократить зону отключения, - сообщили в РВК-Воронеж.

Водоканал просит управляющие компании, эксплуатирующие собственные ПНС, обеспечить их оперативный запуск самостоятельно.