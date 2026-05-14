С жителя Воронежской области требуют 3 млн руб за строительство в зоне археолгического памятника

Житель воронежского Калача в 2018-м построил два двухэтажных дома в Краснодарском крае. Только без необходимых разрешений. Как оказалось, капитальные строения (площадью 314 кв.м и 165 кв.м) возведены на территории объекта культурного наследия федерального значения - «Голубицкое городище». Возраст его определяется периодом V-IV веков до нашей эры, то есть задолго до рождения Христа.

Управление государственной охраны объектов культурного наследия администрации Краснодарского края выявило, что при строительстве был поврежден культурный слой объекта культурного наследия. В департаменте по архитектуре и градостроительству Краснодарского края нет информации о наличии документов, разрешающих строительство, реконструкцию или эксплуатацию данных строений.

Теперь администрации Краснодарского края подала иск в суд, чтобы с калачеевца взыскали средства в счет возмещения вреда, причиненного объекту культурного наследия.

- Для сохранения поврежденных объектов археологического наследия необходимы спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических предметов из раскопов. Администрация Краснодарского края просит суд взыскать с ответчика 3,1 млн рублей - сумму, необходимую для проведения мероприятий по сохранению объекта археологического наследия, - сообщили в Калачеевском райсуде.