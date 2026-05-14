В Воронежской области санитарные врачи изъяли из оборота более 310 кг опасного мяса

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области рассказало об итогах мониторинга за качеством и безопасностью мясной продукции в регионе за первый квартал 2026 года.

Санитарные врачи исследовали 616 проб мяса на соответствие требованиям пищевых регламентов. Антибиотиков, радионуклидов, пестицидов не обнаружено, все пробы отвечали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, паразитологическим показателям. А вот по микробиологическим 11 проб (3,8%) проверку не прошли, из них большинство - полуфабрикаты для шаурмы. Изъяли из оборота 40 партий мясной продукции общим весом 310 кг.

- Недобросовестным поставщикам выданы предписания об устранении нарушений, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Воронежской области.