В Воронеже на 9 дней закрывают выезд с улицы Переверткина на улицу Остужева

Управление дорожного хозяйства предупредило воронежских автомобилистов о перекрытии двидения в Жлезнодорожном районе. С восьми утра 15 мая временно закрывают движение на выезде с улицы Переверткина на улицу Остужева - между домами №5 и 5а.

Ограничения связаны с продолжением работ по реконструкции Остужевской развязки.

- Планируется, что ограничение будет действовать до конца дня 23 мая, - сообщили в мэрии Воронежа.

Водителям следует продумать пути объезда.

