В райцентре под Воронежем подростки на скутере врезались в иномарку

фото ГАИ Воронежской области

В Воронежской области днем 13 мая произошло ДТП с несовершеннолетними.

В 15.00 в Лисках, по предварительным данным Госавтоинспекции, 13-летний водитель скутера «Хонда» при проезде нерегулируемого перекрестка не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Поло», который двигался по главной дороге.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель и 13-летний пассажир скутера попали в больницу с травмами. Автоинспекторы устанавливаются все обстоятельства аварии.

За 13 мая в Воронежской области сотрудники ГАИ зарегистрировали 77 ДТП, в них пострадали четыре человека.