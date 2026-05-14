В селе под Воронежем Kia Sportage врезался в стену магазина

Ночью 14 мая произошла смертельная авария в Россошанском районе. Спасателей вызвали на место ДТП в село Кривоносово в 2.40.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области, водитель Kia Sportage не справился с управлением и допустил наезд на препятствие - стену магазина.

В аварии погиб 63-летний водитель, а также пострадал его 40-летний пассажир, его доставили в Россошанскую райбольницу.

