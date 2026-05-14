Под Воронежем 4 управляющие компании оштрафовали на 250 тыс руб за свалки во дворах

В воронежских Лисках прокурорские сотрудники выявили многочисленные нарушения в сфере обращения с отходами. Управляющие организации города плохо выполняли свои обязанности в части работ по уборке, санитарной обработке контейнеров и прилегающих территорий к мусорным площадкам во дворах.

- Допущено скопление коммунальных отходов, свалок из крупногабаритного мусора. Руководителей четырех управляющих организаций потребовали устранить нарушения, виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Возбудили дела об административных правонарушениях за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортированию, обработке, утилизации или обезвреживанию отходов производства и потребления, рассмотрев которые, управление Роспотребнадзора по Воронежской области назначило виновным штрафы на общую сумму 250 тыс рублей, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.