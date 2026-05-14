С 18-летнего жителя Воронежской области требуют 100 тыс руб за секс со школьницей

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области будут судить 18-летнего калачеевца за связь с несовершеннолетней. Молодой человек с лета 2025 года встречался со школьницей. А в январе 2026 года вступил с девочкой в половое сношение, хотя знал, что ей еще не исполнилось 16 лет. Об этом узнала мать несовершеннолетней и подала на парня заявление.

- На основании заявления матери потерпевшей прокурор района подал в рамках уголовного дела иск о взыскании с подсудимого компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетней - 100 000 рублей, - сообщили в Калачеевском райсуде.