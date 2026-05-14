В Воронеже из-за аварии без воды остались жители более 60 домов на ул.9 января

Вода пропала у жителей у.9 января в ночь на 14 мая - из-за утечки вследствие аварии. Утром Водоканал Воронежа отчитался, что ночью коммунальщики обнаружили место утечки.

- Повреждение произошло на водоводе диаметром 900 мм. Сейчас готовят площадку для земельных работ: проезду спецтехники мешает размытый грунт и насыпь, поэтому бригада сначала расчищает этот участок. На месте работают восемь специалистов и пять единиц техники. Все необходимые материалы уже доставлены. Как только доступ будет обеспечен, сотрудники приступят к земельным работам, локализуют повреждение на водоводе и начнут ремонт, - сообщили утром 14 мая в РВК-Воронеж.

Организовали дополнительный подвоз питьевой воды для жителей по адресам: ул.Пешестрелецкая, 110б и пер.Газовый, 15в. Также для жителей доступны бесплатные автоматы с водой на ул.Путиловской, 5а и 11. Об адресах, где стоят бочки с технической водой, писали здесь.

Воды нет на ул. Героев Сибиряков, 1е, 4к, 8, 10 12, 14, 16;

ул. Южно-Моравская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14;

ул. 9 Января, 211, 211а/1, 213, 217;

ул. Путиловская, 1, 3, 5, 5а, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

ул. Пешестрелецкая, 100, 100а, 110а, 110б, 110в/2, 110д/2;

ул. Дорожная, 19б/1, 19б/2, 84в, 84б/2, 82а/4, 82а/2, 82а/3, 82а/5, 80, 80а, 82;

ул. Холмистая, 56/2, 56, 56в, 64, 68;

пер. Газовый, 15м, 15л, 15и, 15н, 15в, 15д, 15е;

пер. Автоматчиков, 39;

ул. Семилукская, 48;

ул. Антонова-Овсеенко, 1, 1в, 9, 11, 13.