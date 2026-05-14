НовостиОбщество14 мая 2026 5:16

Воронежцам объяснили взрывы над городом в ночь на 14 мая

Режим опасности атаки беспилотников продлился в Воронежской области 37 часов
Ярослав ИВАНОВ
Тревожный режим, связанный с угрозой атаки БПЛА, который сохранялся в Воронежской области более суток, наконец, отменили. Об этом в 6 утра четверга, 14 мая, сообщил губернатор Александр Гусев. В итоге опасность продлилась более суток - 37 часов. Ночью очередной налет вражеских беспилотников успешно отбили военные. Около половины первого ночи воронежцы слышали несколько громких хлопков.

- Дежурные силы ПВО над Воронежем уничтожили несколько беспилотных летательных аппаратов, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет, - отметил глава региона. - Исходя из оперативной обстановки, непосредственная угроза удара БПЛА в городе не объявлялась.