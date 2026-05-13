Бастрыкин заинтересовался делом с упавшей с качелей девочкой в Воронеже

Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы СК РФ.

Как известно, на улице Генерала Лизюкова в Воронеже 9-летняя девочка упала с качелей из-за поломавшегося крепления. Получившего травму ребенка доставили в больницу, а следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ.

Позже региональная прокуратура организовала проверку. А теперь и председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Воронежской области Михаилу Селюкову представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

