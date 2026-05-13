Сергей Петрин посетил чемпионат по программированию и защите информации «CyberCraft2026»

Фото предоставлено мэрией Воронежа

В Воронеже проходит чемпионат по программированию и защите информации «CyberCraft2026», на который собрались участники из разных регионов России. Тематика чемпионата в этом году связана с историей Воронежа как колыбели российского кораблестроения времён Петра I. Команды участников «строят флот» и участвуют в «цифровых морских баталиях». Соревнования начались 12 мая с заплыва на лодках-драконах и продолжились испытаниями в формате фиджитал-спорта. Участники поиграли в фиджитал-футбол и Beat Saber, а также музыкальную ритм-игру с элементами виртуальной реальности.

13 мая на одном из этапов чемпионата побывал мэр Воронежа Сергей Петрин. Впечатлениями от мероприятия глава города поделился в мессенджере МАХ.

- Сегодня здесь разворачивались цифровые баталии, но когда-то шли совсем другие сражения — во времена, когда Петр I начал строить корабли. Воронеж — город с богатым прошлым и традициями. Главное его богатство, я считаю, люди — талантливые школьники, студенты, их педагоги и родители. Чтобы поддержать и помочь в развитии талантов, мы строим детские сады, школы, спорткомплексы, образовательные центры. Многие из этих объектов построены при поддержке партии «Единая Россия».

Сергей Петрин отметил, что в современных реалиях важной частью жизни любого человека является защита информации. Сегодня трудно представить себе жизнь без смартфонов, онлайн-сервисов, социальных сетей. И за каждым из них – труд программистов и специалистов по кибербезопасности.

Сергей Андреевич пожелал участникам чемпионата не только нестандартных решений и заслуженных наград, но и теплых, ярких воспоминаний о Воронеже.