НовостиПроисшествия13 мая 2026 15:45

Воронежец продал данные банковской карты мошенникам

В отношении пособника аферистов завели уголовное дело
Алексей СЕРГУНИН
Парень откликнулся на предложение в мессенджере о быстром заработке, продал данные своей банковской карты незнакомцам за пять тысяч рублей.

Фото: Алексей СЕРГУНИН.

Сотрудники отдела полиции № 4 Воронежа задержали 18-летнего местного жителя, который выступил в роли «дропа». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Парень откликнулся на предложение в мессенджере о быстром заработке, продав данные своей банковской карты незнакомцам за пять тысяч рублей. После этого через его счет аферисты вывели деньги, похищенные у жителя другого региона. Теперь в отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье 187 УК РФ. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

