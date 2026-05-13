НовостиПроисшествия13 мая 2026 14:07

Воронежец угнал машину, на которой его подвозил знакомый

Неблагодарному пассажиру «светит» тюремный срок
Алексей СЕРГУНИН
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ.

3 мая 45-летний житель села Дмитриевка Лискинского района подвез 28-летнего приятеля до своего дома, но тот отказался покидать салон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель «Лады 213100», принадлежащей одному из предприятий по производству молочной продукции, с ключами зашел в дом переодеться, чтобы позже отвезти упрямого гостя, но, вернувшись на улицу, машины не обнаружил.

Автоинспекторы перехватили автомобиль в соседнем селе. За рулем находился упрямый знакомый потерпевшего с явными признаками опьянения. Мужчина признался, что ему срочно захотелось доехать до магазина, чтобы купить алкоголь. Он завел машину, соединив провода напрямую. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ. Фигуранту «светит» до пяти лет тюрьмы.