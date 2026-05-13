Воронежцев приглашают на выпускной летучих мышей

В четверг, 14 мая, в Воронеже пройдет ежегодное мероприятие АНО «Наша природа» - выпуск летучих мышей. Эти зверьки провели зиму в «гостинице» под чутким присмотром специалистов. Их в Центр в течение холодного сезона приносили неравнодушные горожане.

- Обессиленных зверьков снимают с окон, подбирают в подъездах или на улице, - поделились зоологи. - А насекомых нет — ни поздней осенью, ни зимой, ни ранней весной. Пробудившаяся летучая мышь не может найти еду и её шансы на выживание крайне малы.

В программе вечера:

В 19:50 биолог Елена Шерстяных расскажет о значении летучих мышей для природы и человека. В 20:10 — выпуск рукокрылых на свободу.

Гости увидят четыре вида рукокрылых, которых чаще всего можно встретить в городе. Эксперты расскажут, чем они отличаются и как помогать их сохранять. В выпуске примут участие не менее 15 зверьков.

Мероприятие пройдет на ограниченной территории Ботанического сада (вход свободный. Адрес: Олимпийский бульвар, 12, 2 подъезд, рядом в бетонном ограждении красная дверь - вход в сад.

Выпуски проходят в рамках проекта Центр охраны рукокрылых «Нетопырь» при поддержке Президентского фонда природы.

Организаторы уточняют, что в случае дождя выпускной перенесут на другой день.