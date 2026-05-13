НовостиСпорт13 мая 2026 12:59

Гонгадзе и еще 8 футболистов могут покинуть воронежский «Факел» летом 2026

«Огнеопасные» готовятся к кадровой чистке
Алексей СЕРГУНИН
Георгий Гонгадзе.

Фото: телеграм-канал ФК "Факел"..

Вслед за возвращением в РПЛ после годичной паузы воронежский «Факел» готовится к кадровой чистке. Как уверяет телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым», грядущим летом ряды «огнеопасных» могут покинуть сразу девять футболистов. В их числе -

защитники Илья Гапонов, Василий Черов;

полузащитники Никита Моцпан, Абдулла Багамаев, Кирилл Симонов, Лука Багателия;

нападающие Максим Турищев, Мераби Уридия, Георгий Гонгадзе.

Напомним, что матч 34-го тура первой лиги против ульяновской «Волги» не имеет турнирного значения для «Факела». Подопечные Олега Василенко за тур до финиша чемпионата обеспечили себе повышение в классе. Встреча в Ульяновске состоится 16 мая, начало в 13:00.