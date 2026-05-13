За неделю в Воронежской области потушили 16 пожаров на границе лесного фонда

В региональном министерстве лесного хозяйства рассказали, что в майские праздники обошлось без лесных пожаров, несмотря на установившуюся в Воронежской области сухую и жаркую погоду. За этот период в лесах проводили интенсивное патрулирование.

С начала мая инспекторы совершили 223 выезда по контрольным маршрутам. В ходе рейдов они провели более 600 разъяснительных бесед с отдыхающими на природе, и распространили 1050 тематических листовок и брошюр с правилами пожарной безопасности Круглосуточно работала система видеомониторинга «Лесохранитель».

Также в ведомстве добавили, что за минувшую неделю лесные пожарные 16 раз выезжали на тушение ландшафтных пожаров, предотвращая переход огня на лесные массивы.

Обо всех случаях задымления можно сообщить по номеру 112 или в Региональную диспетчерскую службу Воронежского лесопожарного центра (круглосуточно) по номеру 8 (473) 244-17-60.