Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 мая 2026 11:47

Двух воронежских водителей оштрафовали за разворот через двойную сплошную линию

Нарушителей заметили на улице Ленина
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП».

Воронежские гаишники нашли и привлекли к ответственности очередных автохамов. Очевидцы засняли на видео автомобили «Фольксваген Поло» и «Хавал Джулион», водители которых, не желая стоять в пробке, лихо развернулись через двойную сплошную разделительную полосу у дома 12 по улице Ленина. Этот момент попал на запись видеорегистраторов, и воронежцы не поленились отправить ее в чат-бот @Bespredelu_net36_bot, а также разместили в соцсети. Это стало поводом для проверки ГИБДД.

Инспекторы установили личности нарушителей – 30-летнегои 32-летнего водителей и назначили им штрафы в размере 1500 рублей. Также с мужчинами провели профилактическую беседу, призвав их впредь не нарушать правил дорожного движения.