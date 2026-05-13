Двух воронежских водителей оштрафовали за разворот через двойную сплошную линию

Воронежские гаишники нашли и привлекли к ответственности очередных автохамов. Очевидцы засняли на видео автомобили «Фольксваген Поло» и «Хавал Джулион», водители которых, не желая стоять в пробке, лихо развернулись через двойную сплошную разделительную полосу у дома 12 по улице Ленина. Этот момент попал на запись видеорегистраторов, и воронежцы не поленились отправить ее в чат-бот @Bespredelu_net36_bot, а также разместили в соцсети. Это стало поводом для проверки ГИБДД.

Инспекторы установили личности нарушителей – 30-летнегои 32-летнего водителей и назначили им штрафы в размере 1500 рублей. Также с мужчинами провели профилактическую беседу, призвав их впредь не нарушать правил дорожного движения.