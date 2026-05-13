Серийного велоугонщика задержали в Воронеже

В Воронеже задержали 30-летнего местного жителя, причастного к серии краж велосипедов в Коминтерновском и Северном районах города. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Ранее судимый за воровство фигурант действовал по отработанной схеме. Он проникал в подъезды, срывал противоугонные тросы и отвозил велосипеды в комиссионные магазины. В конце апреля он похитил Canyonx стоимостью 22 тысячи рублей на улице Владимира Невского. Кроме того, в прошлом месяце он совершил как минимум еще четыре кражи велосипедов.

Тем временем, полицейские обнаружили в ломбардах еще три велосипеда - Tech Team Sprint, Petava и Lorak, владельцы которых пока не установлены. Тех, кто лишился этого имущества в апреле, просят позвонить по телефонам - 269-63-02 или 8-999-435-31-84.