Почти 40 тысяч воронежцев приняли участие в опросе о качестве жизни

В Воронежской области до 1 июня продолжается комплексный мониторинг качества жизни, организованный Общественной палатой в марте 2026 года. На сегодня в опросе уже приняли участие 39 392 человека.

Исследование направлено на изучение мнения жителей о качестве медицины, образования, окружающей среды, а также о спортивной инфраструктуре, общественном транспорте и дорогах. Полученные данные общественники проанализируют, а затем лично посетят все муниципалитеты и городские округа, чтобы на месте оценить успешные практики и сложности, с которыми сталкиваются жители области. Кроме того, на основе данных анкет разработают рекомендации и направят их губернатору Александру Гусеву для принятия системных решений.

