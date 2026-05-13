Пять сезонных поездов начнут ходить через Воронеж

Через Воронежскую область с конца мая запустят пять поездов Юго-Восточной железной дороги, сообщает сетевое издание «De Facto Воронеж» . Сезонные поезда будут курсировать по маршрутам:

- Поезд №547/548 по маршруту Белгород – Сириус (Имеретинский Курорт) отправляется из Белгорода 29 и 31 мая, а в период со 2 июня по 8 октября – через день. Обратные рейсы из Сириуса осуществляются с 6 июня по 8 октября с периодичностью через день.

- Поезд №513/514 по маршруту Тамбов – Белгород – Анапа курсирует из Тамбова со 2 июня по 31 августа через день. Отправление из Анапы предусмотрено с 3 июня по 30 августа также через день.

- Поезд №505/506 по маршруту Тамбов – Белгород – Новороссийск следует из Тамбова с 1 июня по 30 августа через день. В обратном направлении из Новороссийска поезда отправляются со 2 июня по 31 августа с периодичностью через день.

- Поезд №459/460 по маршруту Тамбов – Адлер отправляется из Тамбова 24, 26, 28 мая, а с 30 мая по 30 сентября – ежедневно. Из Адлера рейсы запланированы 23, 25, 26, 28, 30, 31 мая, далее с 1 июня по 29 сентября – ежедневно.

- Поезд №449/450 по маршруту Воронеж – Адлер отправляется из Воронежа 22, 24 и 30 мая. Обратные рейсы из Адлера предусмотрены 30 сентября, а также 1 и 2 октября.