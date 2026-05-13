Пять судей в Воронежской области назначил Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении пяти судей в Воронежской области. Документ размещен на федеральном портале официального опубликования правовых актов.

Воронежский гарнизонный военный суд возглавил Егор Иванюхин, ранее занимавший должность помощника председателя суда.

Заместителем председателя Таловского районного суда до 2032 назначена Ирина Беляева. Бессрочные назначения получили Ольга Оробинская (в Воронежский областной суд), Эльвира Карпова и Анна Морозова (обе – в Павловский районный суд).

