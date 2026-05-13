НовостиОбщество13 мая 2026 8:00

Жители трех улиц Воронежа останутся без воды 14 мая

Сотрудники водоканала заменят пожарный гидрант
Алексей СЕРГУНИН
После отключения вода на некоторое время может изменить цвет.

14 мая в доме № 16 по улице Кости Стрелюка будут менять пожарный гидрант диаметром 125 миллиметров. Об этом сообщает пресс-служба РВК-Воронеж. Из-за этого с 10:00 до 14:00 не будет холодной воды у жителей трех улиц – Володарского (№ 64), Кости Стрелюка (№№ 16, 16а) и Карла Маркса (№№ 33, 33а, 35, 38 - 48, 48б).

В водоканале напомнили, что после отключения вода на некоторое время может изменить цвет.

- В этом нет никакой проблемы. Сама по себе вода по биологическому и химическому составу не несет никакой угрозы, - заверили в РВК-Воронеж.

