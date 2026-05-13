Воронежцы с небольшим превышением семейного дохода смогут получать пособие на детей

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП».

У воронежцев с тремя и более детьми, которые в этом году подавали заявление на продление единого пособия и получили отказ из-за небольшого превышения семейного дохода, появилась возможность пересмотра решения. Об этом сообщили в воронежском отделении Социального фонда.

До недавнего времени для назначения единого пособия уровень дохода не должен превышать прожиточного минимума в 16 666 рублей в месяц на каждого члена семьи. Теперь же допускается превышение не более 10%, то есть не более 18 332,6 руб. Новые поправки начнут действовать с 22 мая до 1 января 2026 года.

Для пересмотра не нужно подавать нового заявления. Отделение СФР по Воронежской области пересмотрит все решения об отказе, вынесенные в 2026 году, которые попадают под новую норму, и автоматически назначит единое пособие. Семьям не потребуется подавать новые заявления или собирать документы. О принятом решении родители узнают через портал госуслуг. Выплата будет назначена на 12 месяцев однократно в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей. В Воронежской области это 8 083 руб.